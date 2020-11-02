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Патрульные полицейские задержали мужчину, который стрелял в прохожих на одной из улиц Ивано-Франковска, сообщает пресс-служба областной полиции.

1 ноября около 20:40 в Ивано-Франковске на улице Пулюя неизвестный мужчина устроил стрельбу и ранил двух мужчин.

Один из раненых имел травматический пистолет и сделал несколько выстрелов в нападающего.

Патрульные полицейские задержали всех участников инцидента на месте. Три человека с травмами госпитализированы в медицинское учреждение. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Кроме того, около 20:30 патрульные получили вызов о том, что на улице Карпатской неизвестный ранил девушку, вероятно стрелял из пистолета, ее госпитализировали.

Следователи устанавливают также причастность злоумышленника и к этому событию.
ForUm

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