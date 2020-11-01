Украинец Александр Усик победил британского боксера Дерека Чисору в поединке за статус претендента на титул чемпиона мира WBO в супертяжелом весе.

После четырех стартовых раундов, в которых предпочтительнее был британец, украинец сумел переломить ход боя.

В итоге, наращивая свой перевес, Усик умело воспользовался усталостью Чисоры и довел поединок до победы единогласным решением судей — 117−112, 115−113, 115−113.

Усик прокомментировал победу над Дереком Чисорой в поединке супертяжелого веса.

«Хороший бокс был. Это был реальный тест в супертяжах. Чисора большой, мощный боец. Мне это нравится. Я ожидал, что будет такой бой, даже, думал, еще более жестко все будет».

«Вопрос по супертяжам? Я не знаю. Какую оценку себе ставлю по 10 баллам? Тройку, да. Мои планы - поехать домой, отдохнуть с семьей. Тренироваться дальше. Я не боксировал целый год».

«Я намерен стать абсолютным чемпионом мира, не просто чемпионом мира в супертяжах», - сказал Усик.

Усик остается обязательным претендентом на пояс WBO супертяжелого веса, которым владеет Энтони Джошуа.