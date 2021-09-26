Верующие Украинской Православной Церкви в соцсетях оставляют сотни тысяч комментариев, поздравляя с победой боксера Александра Усика.
Православные украинцы пишут боксеру слова благодарности и славят Бога за победу в бою, в котором Усик завоевал все четыре пояса в супертяжелом весе, сообщает Центр информации УПЦ.
После боя Александр Усик встал на колени, перекрестился и поблагодарил Бога.
«Слава Богу за все! С победой Александр! Весь матч молился, слушая трансляцию. Спасибо за радость, которую ты подарил нам, болельщикам. Слава Иисусу Христу», - написал Сергей Иванченко.
«Пример настоящего патриота и истинного православного! Поздравляю с победой!», - пишет Ольга Чернецкая.
Верующие рассказали, как поддерживали Александра в своих молитвах.
«Слава Богу за все! Поздравляем! Победа Александра с Божией помощью! Столько людей молились за его победу», - поделилась Татьяна Хоменко.
«Спасибо, Александр, за то, что несёшь всем слово веры и любви ко Господу нашему Иисусу Христу! И держишь бой и телесный, и духовный. И с Богом побеждаешь! Поздравляем с победой», - благодарит Анжела Карпенко.
Игорь Алексеенко написал: «Слава, тебе Боже! Спаси, Господи, раба Божьего Александра! Александр - воин Христов! Мы будем за тебя молиться и дальше!».
В своих комментариях православные называют победу Усика примером веры и преданности Богу.
«Чего не может сделать человек, то может сделать человек с помощью Бога. Радости нет предела», - написала Алена Оверчук.
«Поздравляю с прекрасной победой, ведь это победа всего Православия! Храни тебя Господь!», - поздравила чемпиона Мария Кондраш-Тацюн.
«Многая лета нашему православному чемпиону», - желает Василий Корецкий.
Украинский боксер Александр Усик победил чемпиона мира в супертяжелом весе по нескольким версиям Энтони Джошуа. Усик забрал у него пояса WBA, IBF, WBO и IBO.
После победы над Энтони Джошуа, после которого стал новым чемпионом мира в супертяжелом весе, Александр Усик сказал, что своим поединком он хотел прославить Христа.
Боксер стал третьим украинским чемпионом в супертяжелом весе после Владимира и Виталия Кличко.
Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время