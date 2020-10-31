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С начала текущих суток, 31 октября, российско-оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Так, в районе Зайцевого пророссийские боевики применил ручной противотанковый гранатомет.

Об этом говорится в суточной сводке Операции объединенных сил.

Выстрелы не представляли угрозы украинским военнослужащим.

«Ситуация в районе проведения операции Объединенных сил остается стабильной и полностью контролируемой украинским воинами. Наши воины не теряют бдительности и продолжают стойко выполнять задачи по защите территориальной целостности и неприкосновенности государства», - отчитываются в штабе.

Также сообщается, что на участках вдоль линии разграничения сторон саперы ДСНС разминировали почти 5 гектаров территории и передали на уничтожение 106 взрывоопасный предмет.

Спасатели Объединенных сил отремонтировали 3 дома, на 4 объектах восстановительные работы продолжаются.

Напомним, ранее боевики прицельно обстреляли украинские позиции, погибли двое военных.
ForUm

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