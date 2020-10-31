В Варшаве по итогам протестов против запрета абортов задержали 37 человек. В полиции отмечают спокойное течение акции.

Об этом сообщает TVP.

Отмечено, что 35 из задержанных человек являются участниками хулиганского сообщества. Также в полиции напомнили, что марш по улицам Варшавы был несогласованным, из-за чего полиция не могла обеспечить полностью безопасность по всему маршруту.

Несмотря на это, правоохранители отметили спокойное течение акции, учитывая большое количество участников.

Напомним, в пятницу в Варшаве, городах Польши и возле посольств в других странах прошли акции против фактического запрета судом права на аборт. Во время акций в столице произошли нападения сторонников запрета на участников марша.