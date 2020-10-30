В Церкви выразили соболезнования Патриарху Сербскому Иринею в связи с кончиной митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия.

Как сообщает patriarchia.ru, Патриарх Кирилл отметил, что с именем митрополита Амфилохия в истории навеки будет связано духовное возрождение Черногории после долгой эпохи богоборчества.

По словам Предстоятеля Русской Церкви, «Господь Иисус Христос призвал к Себе выдающегося иерарха Сербской Православной Церкви, с чьим именем в истории навеки будут связаны духовное возрождение Черногории после долгой эпохи богоборчества, беспримерная неутомимая борьба за спасение отеческих святынь и сохранение единства народа Божия в уделе святителей Василия Острожского и Петра Цетиньского».

Управляющий делами Украинской Православной Церкви митрополит Антоний (Паканич) в комментарии порталу «Православная жизнь», отметил «главное качество владыки Амфилохия — верность Господу и Его Церкви, церковным канонам и своей пастве».

«Сегодня мы молимся об упокоении владыки Амфилохия и просим Господа принять его в свои обители, где нет ни болезни, ни печали, ни воздыхания, но жизнь бесконечная. А также молимся о даровании сил и терпения осиротевшей черногорской пастве в столь нелегкое время испытаний», - написал митрополит Антоний.

Епископ Барышевский Виктор (Коцаба) поделился воспоминаниями о том, как был поражен силой веры митрополита Амфилохия.

«Владыка буквально пылал в молитве, горел в ревности по Боге и Его Церкви, и умел зажигать этим огнем других. Он не боялся отстаивать Истину, не боялся никого и ничего, кроме Единого Бога. Но, главное – владыка Амфилохий был не просто митрополитом Церкви Черногории, даже не просто пастырем для верующих, а настоящим отцом всего черногорского народа. И именно в этом состоит его самая большая заслуга», - отметил архиерей.

Как сообщалось ранее, сегодня, на 83 году жизни, скончался иерарх Сербской Православной Церкви митрополит Черногорско-Приморский Амфилохий.

Митрополит Амфилохий скончался от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией.

В 1990 году Священным Синодом СПЦ избран на пост митрополита Черногорско-Приморского. За 20 лет служения на посту восстановил и построил 652 церковных объекта, учредил издательство и радиостанцию «Светигора».

Возглавил движение против скандального закона о свободе вероисповедания и положении религиозных общин в Черногории, что вывело граждан на улицы на массовые молебны и крестные ходы в конце 2019 года. Движение «Не отдадим святыни» объединило оппозицию и привело к первому за более чем 30 лет поражению на выборах правившей Демократической партии социалистов Мило Джукановича.