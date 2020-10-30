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Ни одна из Церквей, «признавших» ПЦУ, не сделала этого соборно, согласно церковным канонам.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом заявил замглавы Отдела внешних церковных связей УПЦ протоиерей Николай Данилевич в комментарии «Першому Козацькому».

«Кипрская Церковь уже третья, которая не синодальным, а самочинным и личным решением Предстоятеля признает ПЦУ. Нет еще ни одного признания именно соборного, но в Церкви все действия совершаются соборно. Именно это стало основанием для того, чтобы четыре митрополита Кипрской Церкви выступили с протестом», - подчеркнул спикер УПЦ.

Кроме того, он напомнил, что в Церкви все решения принимаются соборно, а затем эти решения должны пройти рецепцию – т.е. принятие всей полнотой Церкви.

«И мы видим, что вопрос признания ПЦУ не проходит рецепции среди Поместных Православных Церквей. В каждой из этих Церквей, которые, скажем так, "наполовину" признали, нет соборного признания, не признают епископы, не признает народ и духовенство. Это означает, что решения неправильные и противоречат вообще духу Церкви», - объяснил протоиерей Николай.

 

По его словам, сейчас все ожидают Синода Кипрской Православной Церкви и его решения.

«Мы верим, что истина рано или поздно восторжествует. Думаю, что однозначно было и давление со стороны Фанара, и давление со стороны американцев, возможно, еще какие-то факты, которые сподвигли архиепископа Хризостома пойти на это. Видно, что он хотел сделать это раньше, но ожидал рукоположения епископа, который может дать ему в Синоде преимущество в один голос. Иерархия там фактически разделена», – отметил замглавы ОВЦС УПЦ.

Протоиерей Николай Данилевич подчеркнул, что необходима свободная дискуссия, а не единоличное принятие решения о признании Предстоятелем.

«Правда на стороне этих четырех митрополитов. <...> Сколько было таких случаев, когда в истории Церкви патриархи и архиепископы ошибались, Поэтому важна соборная, всеобщая и свободная дискуссия, и свободное решение этих вопросов, а не диктат какой-то одной Церкви, как в случае с Фанаром. Сейчас, мне кажется, Константинопольский патриархат видит, что его решения не могут быть имплементированы на соборном уровне, и из-за этого давит на отдельных предстоятелей с тем, чтобы они признали ПЦУ. Но все равно – эти решения не принимаются полнотой Церкви, нет рецепции», – заключил протоиерей Николай Данилевич.
ForUm

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