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Мэр Новгород-Северского Олег Бондаренко умер в областной больнице от коронавируса. У мужчины была двусторонняя пневмония и диагностирован коронавирус, сообщает Суспільне со ссылкой на главврача областной больницы Андрея Жиденко.

Мужчину госпитализировали в ночь со вторника на среду в тяжелом состоянии. Сначала он был на кислородной терапии, 28 октября Бондаренко подключили к аппарату искусственной вентиляции легких. У него было поражено 80% легких.

Напомним, Олег Бондаренко возглавлял Новгород-Северский с 2015 года. На местных выборах 25 октября его переизбрали на второй срок. Шел на должность от партии «Родной дом».
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