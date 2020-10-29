Исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что процитированные СМИ отрывки из письма представительства Евросоюза были вырваны из контекста. Об этом он написал в Telegram.

«Сегодня в СМИ распространена информация о том, что якобы «Евросоюз предупредил Шкарлета из-за попытки разрушить реформы в Минобразования». Громкий заголовок, не так ли? Но когда ЕС хочет донести свое мнение или видение к МОН, то, очевидно, он это делает напрямую, а не через вспомогательные пути коммуникации, как, например, ленты новостей. Так на самом деле и было. Поэтому, просьба пользоваться только официальными источниками информации. Ведь цитирование отрывков из письма является вырванным из контекста, что нивелирует понимание содержания письма в целом», – подчеркнул Шкарлет.

По его словам, письмо от представительства ЕС МОН получило вчера, и он касается длительного и плодотворного сотрудничества с экспертами ЕС и реализации мер реформ образования и системы государственного управления.

«Попутно, напомню, что в сентябре встретился с руководителем программ сотрудничества ЕС в Украине Стефаном Шльейнингом, на которой мы обсудили вопросы продолжения реформ при поддержке ЕС, в том числе Новой украинской школы. Между МОН и ЕС продолжается конструктивный диалог и результативное сотрудничество. Мы прорабатываем как вопрос реализации уже запущенных реформ в образовании, так и разрабатываем новые», – подытожил Шкарлет.

Напомним, ранее «Европейская правда» сообщила, что исполняющий обязанности министра образования и науки Сергей Шкарлет получил официальное предупреждение представительства Евросоюза в Украине об опасности изменений в министерстве, которые разрушают проведенные ранее реформы.