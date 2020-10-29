Еврокомиссия представила проект директивы ЕС, которая гарантирует работникам в странах-членах блока защиту адекватной минимальной заработной платы, что позволит им вести достойный образ жизни, где бы они не работали.

Как передает Укринформ, об этом сообщается на официальном сайте Европейской комиссии.

В ЕК отметили, что определенная на адекватном уровне минимальная зарплата не только имеет положительное социальное влияние, но и создает более широкие экономические выгоды, поскольку сокращает неравенство в оплате труда, помогает поддерживать внутренний спрос и усиливает стимулы к работе.

Кроме того, качественная минимальная зарплата помогла бы уменьшить разрыв в оплате труда мужчин и женщин.

Эта инициатива Еврокомиссии также помогает защитить работодателей, выплачивающих работникам достойную заработную плату, за счет обеспечения честной конкуренции.

Отмечается, что нынешний коронавирусный кризис особенно больно ударил по секторам с более высокой долей низкооплачиваемых работников, таким как клининговые услуги, розничная торговля, здравоохранение и долгосрочный уход.

Стоит отметить, что сейчас минимальная заработная плата существует во всех странах-членах ЕС. В 21 стране установлен минимальный размер оплаты труда, а в 6 государствах-членах (Дания, Италия, Кипр, Австрия, Финляндия и Швеция) защита минимальной заработной платы обеспечивается исключительно коллективными соглашениями.

Однако, отмечают в Еврокомиссии, в большинстве стран-членов ЕС работники все же «страдают от недостаточного соответствия или пробелов в сфере защиты минимальной заработной платы». На фоне этого предлагаемая Директива создает основу для повышения адекватности минимальной заработной платы и доступа работников к защите минимальной заработной платы в ЕС.

В Еврокомиссии подчеркнули, что это предложение «отвечает вспомогательному принципу, ведь устанавливает рамки для минимальных стандартов, которые уважают и отражают компетенцию государств-членов, а также автономию социальных партнеров и свободу договоров в области заработной платы».

В то же время отмечается, что проект «не обязывает государства-члены ЕС вводить установленную законом минимальную заработную плату».