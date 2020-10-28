Бывший спикер парламента, глава Администрации второго президента Леонида Кучмы Владимир Литвин не сможет претендовать на кресло ректора Киевского национального университета из-за заболевания COVID-19.
Об этом сообщил преподаватель философского факультета университета Андрей Черных.
«Владимир Литвин уже вторую неделю борется с COVID-19 и в таких условиях точно не может заниматься выборами ректора и поэтому его будет среди кандидатов на должность ректора КНУ Т. Шевченко», - написал он в Facebook.
Полный список кандидатов в ректоры КНУ:
Болтивец Сергей;
Хромец Виталий;
Выжва Сергей;
Копыленко Александр;
Куцевич Максим;
Конверский Анатолий;
Литвин Владимир;
Захарченко Петр
Чудовская Ирина;
Витренко Андрей;
Бугров Владимир.
Ректора университета выбирают каждые пять лет. Сейчас КНУ им. Тараса Шевченко возглавляет Леонид Губерский. 28 октября 2008 года он стал ректором вуза, а 20 октября 2015 года его переизбрали.
Сейчас Литвин входит в наблюдательный Совета КНУ.
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