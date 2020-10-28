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В Шосткинском районе в результате дорожно-транспортного происшествия погибли 4 человека, госпитализирована пострадавшая пассажирка, сообщила полиция Сумской области.

Происшествие произошло сегодня, около 03:15, между селами Собичево и Маковое Шосткинского района.

Как предварительно установлено, 20-летний водитель автомобиля Ауди, не справился с управлением и допустил столкновение с отбойником. В результате чего водитель и три его пассажира от полученных травм погибли на месте происшествия. Еще одну его пассажирку с телесными повреждениями доставили в Шосткинскую ЦРБ.

В настоящее время проводится осмотр места происшествия. Полицейские устанавливают причины и обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Решается вопрос об открытии уголовного производства по данному факту.
ForUm

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