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В Киево-Печерской лавре сегодня открылась XII Международная научно-практическая конференция «Духовное и светское образование: история взаимоотношений – современность – перспективы».

Фото: Православная Жизнь

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт КДАиС, в этом году конференция посвящена 30-летию дарования УПЦ Грамоты о независимости и самостоятельности в управлении Патриархом Алексием II.

«Участники научного форума уделят особое внимание историческому пути Православия в независимой Украине и вызовам, которые стоят сегодня перед Украинской Православной Церковью», - отметили в Киевских духовных школах.

Всего на конференции будет представлено более 100 докладов. Среди участников –архиереи Украинской Православной Церкви, историки и богословы из украинских и зарубежных учебных заведений.

В программе конференции также открытие выставки к 30-летию дарования Грамоты Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Алексия II, круглый стол «Подготовка украиноязычного словаря богословской и библейской терминологии», а также работа в восьми секциях.
ForUm

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