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В Киевских духовных школах издано учебное пособие «Священное Писание Ветхого Завета. Законоположительные книги».

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Kdais.kiev.ua, автор учебника – преподаватель КДАиС архимандрит Дамаскин (Лебедь).

«Издание предназначено для студентов духовных учебных заведений, начинающих изучать Священное Писание Ветхого Завета. Вниманию читателя представляются вступительные понятия, а также екзегетичный разбор важнейших мест законодательных книг Ветхого Завета», – отметили издатели.

Пособие издано по благословению Предстоятеля Украинской Православной Церкви Блаженнейшего Митрополита Киевского и всея Украины Онуфрия, при содействии управляющего делами Украинской Православной Церкви митрополита Бориспольского и Броварского Антония. Рецензентом выступил доктор богословия, профессор Киевской духовной академии протоиерей Ростислав Снегирев.

Учебник рекомендован Ученым советом КДА и подготовлен к печати Издательским отделом Украинской Православной Церкви.

«Пособие будет полезно для студентов духовных школ, священнослужителей и всех, кто занимается библеистикой», – подчеркнули в КДАиС.
ForUm

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