В пятницу, 24 октября, Православная церковь Кипра признала автокефалию ПЦУ.
Об этом у себя в Facebook сообщил архиепископ Евстратий Зоря.
По его словам, во время рукоположения нового епископа Арсинойського Панкратия в монастыре Пресвятой Богородицы в Пафи архиепископ Кипра владыка Хризостом II помянул предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины митрополита Киевского и всея Украины Епифания, признав тем самым ПЦУ.
Таким образом, Православная церковь Кипра стала четвертой, признавшей ее после Вселенского и Александрийского патриархатов и Церкви Греции.
«Это чрезвычайное и историческое развитие событий, которое имеет большое значение», — отметил Зоря.
Напомним, Томос об автокефалии был предоставлен ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем в январе 2019 года.
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