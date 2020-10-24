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В пятницу, 24 октября, Православная церковь Кипра признала автокефалию ПЦУ.

Об этом у себя в Facebook сообщил архиепископ Евстратий Зоря.

По его словам, во время рукоположения нового епископа Арсинойського Панкратия в монастыре Пресвятой Богородицы в Пафи архиепископ Кипра владыка Хризостом II помянул предстоятеля автокефальной Православной церкви Украины митрополита Киевского и всея Украины Епифания, признав тем самым ПЦУ.

Таким образом, Православная церковь Кипра стала четвертой, признавшей ее после Вселенского и Александрийского патриархатов и Церкви Греции.

«Это чрезвычайное и историческое развитие событий, которое имеет большое значение», — отметил Зоря.

Напомним, Томос об автокефалии был предоставлен ПЦУ Вселенским патриархом Варфоломеем в январе 2019 года.
ForUm

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