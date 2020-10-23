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В Ужгороде 23 октября освятили мемориальный обелиск, установленный в честь известных настоятелей Свято-Покровского храма-памятника.

Фото: Мукачевская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Мукачевской епархии, событие посвящено 100-летию начала процесса официальной легитимизации государством Православия, возвращения приходов и церковной жизни в Ужгороде.

Обелиск был установлен по благословению митрополита Феодора, при содействии городских властей и поддержке меценатов.

«После освящения владыка вместе с духовенством города совершил заупокойную панихиду по усопшим настоятелям храма, сделал краткий экскурс в историю события, а также отметил большую роль для будущего поколения того подвига, который через века пронесли наши отцы и известные духовники, настоятели храма», - сообщили в пресс-службе епархии.
ForUm

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