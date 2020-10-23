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В украинских школах хотят запретить использование мобильных телефонов и других устройств, имеющих подключение к сети.

Соответствующий законопроект был зарегистрирован на сайте Верховной Рады, передает «Украинская правда».

Как отмечается в документе, использование гаджетов запрещается всем участникам образовательного процесса, кроме лиц с особыми образовательными потребностями.

Как исключение, пользоваться техническими средствами можно в учебных целях.

Авторы проекта отмечают, что такая инициатива необходима, чтобы научить детей самостоятельно ограничивать время, которое они тратят на социальные сети и онлайн-игры.

«Законопроект разработан с целью помочь детям сосредоточиться на занятиях, научиться общаться друг с другом и сократить использование социальных сетей», - отмечается в пояснительной записке.

Кроме того, по мнению авторов, такой запрет уменьшит случаи интрнет-буллинга и краж в школах.

При этом отмечается, что окончательное решение будут принимать директора школ.
ForUm

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