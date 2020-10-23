также в разделеМир
Вся Польша переходит в «красную» зону 8
ЕС решил реформировать ВОЗ 30
Трамп объявил о создании вакцины от коронавируса 16
США нанесли авиаудар по Сирии, убив несколько главарей «Аль-Каиды» 19
США перед выборами обвинили российских хакеров в кибератаках 9
Во Франции за сутки коронавирус выявили у 41 тысячи человек 14
В мире число случаев COVID-19 превысило 41,6 миллиона 10
ЕС исключил Грузию и Канаду из списка безопасных стран 20
В НАТО решили ответить на увеличение ядерных арсеналов РФ 22
ЕС ввел санкции против руководителя ГРУ РФ за хакерскую атаку на Бундестаг 11
Инфекционист: Ситуация с COVID-19 может улучшиться к марту 13
Спецслужбы США обвинили Россию и Иран во вмешательстве в выборы-2020 13
Премию Сахарова в этом году присудили белорусской оппозиции 12
В Бразилии умер участник испытания вакцины от коронавируса 16
В Испании впервые в ЕС зафиксирован миллион заражений коронавирусом 24
В Беларуси исчез известный поэт 30
В мире за сутки COVID-19 заболели более 400 тысяч человек 10
НАТО создаст в Германии космический центр 31

Гражданам государств Евросоюза, имеющим судимость, с 1 января 2021 года могут запретить въезд в Великобританию. Об этом сообщает Sky News, передает Укринформ.

Отмечается, что как только 1 января 2021 года закончится переходный период после Brexit, иностранцам осужденным к тюремному заключению сроком от одного года, будет запрещен въезд в Соединенное Королевство. Лицам с более мягкими приговорами также могут запретить въезд - в зависимости от конкретного дела.

Эти предложения будут вскоре обнародованы министром внутренних дел Прити Пател, пишет издание.

«Слишком долго правила ЕС заставляли нас допускать на наши улицы опасных иностранных преступников, которые злоупотребляют нашим ценностями и угрожают нашему образу жизни. Великобритания станет безопаснее благодаря более суровому и честному пограничному контролю, где к иностранным преступникам, независимо от гражданства, будут применяться одинаковые нормы», - пояснила Пател.

 
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

9
Теги