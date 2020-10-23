Гражданам государств Евросоюза, имеющим судимость, с 1 января 2021 года могут запретить въезд в Великобританию. Об этом сообщает Sky News, передает Укринформ.

Отмечается, что как только 1 января 2021 года закончится переходный период после Brexit, иностранцам осужденным к тюремному заключению сроком от одного года, будет запрещен въезд в Соединенное Королевство. Лицам с более мягкими приговорами также могут запретить въезд - в зависимости от конкретного дела.

Эти предложения будут вскоре обнародованы министром внутренних дел Прити Пател, пишет издание.

«Слишком долго правила ЕС заставляли нас допускать на наши улицы опасных иностранных преступников, которые злоупотребляют нашим ценностями и угрожают нашему образу жизни. Великобритания станет безопаснее благодаря более суровому и честному пограничному контролю, где к иностранным преступникам, независимо от гражданства, будут применяться одинаковые нормы», - пояснила Пател.