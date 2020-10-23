Ежемесячная аудитория социальных сетей выросла до 4 миллиардов пользователей — это значит, что 53% населения Земли имеют свои аккаунты.

Об этом говорится в исследовании Digital 2020, которое провело международное агентство We Are Social, сообщает hromadske.

Специалисты отмечают, что скорость роста аудитории соцсетей «феноменальная» — за последний год свои аккаунты создали 450 миллионов человек. В дальнейшем этот показатель будет расти — к соцсетям будут присоединяться по 2 миллиона пользователей ежедневно, что равно четырнадцати новым пользователям каждую секунду.

Самый большой рост показал Instagram: за последние три месяца там стало на 76 миллионов пользователей больше. В самой популярной соцсети мира Facebook 2,701 млрд пользователей, далее следуют YouTube и WhatsApp с 2 млрд пользователей.

Facebook Messenger пользуются 1,3 млрд людей, сервисом коротких видео TikTok — 689 миллионов. Наименее популярной соцсетью стал сервис по формату «вопрос-ответ» Quora — у него 300 миллионов пользователей.

В исследовании отмечается, что в среднем один пользователь тратит на соцсети 2,5 часа в день, а в совокупности все пользователи — более 10 миллиардов часов ежедневно.