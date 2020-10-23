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За прошедшие сутки, 22 октября, в районах ответственности украинских бригад зафиксировано пять нарушений режима прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

Так, стрелковое оружие российско-оккупационные войска применили вблизи населенного пункта Артема и дважды - неподалеку Шумов. Кроме того, режим прекращения огня противник нарушил в районе Новолуганского, задействовав на этом участке автоматический станковый гранатомет.

Боевых потерь и ранений среди украинских защитников не было.

Еще одно нарушение достигнутых договоренностей задокументировано на Приазовье. В вечернее время суток вблизи населенного пункта Широкино зафиксирован пролет вражеского БПЛА типа «квадрокоптер». Средствами радиоэлектронной борьбы Объединенных сил беспилотник противника был подавлен.

С начала текущих суток, 23 октября, в районах ответственности украинских подразделений нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
ForUm

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