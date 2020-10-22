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Без любви невозможно ни жить, ни работать, ни молиться.

Фото: Фейсбук / Митрополит Антоний

Как сообщает Центр информации Украинской Православной Церкви со ссылкой на сайт «Православная жизнь», об этом сказал управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич), размышляя над определением любви в словах митрополита Антония Сурожского.

«Где рознь – нет любви, где разделение – нет любви… А где люди преодолеют рознь во имя Христово, останутся друг с другом неразлучными во имя Христово, несмотря на то, что не всегда нам легко друг с другом, там победа будет Христу и Духу…»  Там – любовь. В приведенных словах митрополита Антония Сурожского звучит главное определение любви: любовь – это мир во имя Христа. Иногда его достичь не просто, порой – ценой невероятных усилий, на грани человеческих возможностей.Если существуют разногласия в незначительных вопросах, разность во взглядах и вкусах, но есть единство во Христе, то все споры и противоречия можно решить. Любовь – это великая сила, способная воскрешать, созидать, преодолевать и вдохновлять», - отметил митрополит Антоний.

Он напомнил, что все в жизни постигается любовью, которая проявляется в поступках и действиях.

«Человека, хранящего дар любви, легко узнать. По тонкому, струящемуся  аромату мы определяем, что где-то по близости растут и благоухают цветы. Точно так же происходит и с людьми. Человека, в жизни которого есть Христос, можно узнать по любящему и милосердному сердцу, по добру, радости, которые он излучает вокруг. Если мы говорим о любви, но не проявляем её, то грош цена нашим словам. Мы любим только тогда, когда наполняем любовью всю нашу жизнь: поступки, слова, мысли», - подчеркнул владыка.

Управделами УПЦ рассказал, что настоящая молитва исходит только из любящего сердца.

«Мы молимся о живых, переживая о них и сострадая, просим Господа помиловать их, утешить и исцелить. Мы молимся об усопших из любви к ним, надеясь на милость Божию по отношению к ним и к их участи. Мы благодарим Бога за жизнь и Его милости, благоговея перед Ним. Молитва – это язык любви. Из злого сердца не исходят молитвы. Молитва рождается в любви», - заключил митрополит Антоний.
ForUm

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