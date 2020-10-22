На Буковине Митрополит Онуфрий сегодня совершил чин отпевания погибшего наместника Иоанно-Богословского Крещатицкого монастыря архимандрита Серафима (Дудки).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, в отпевании приняли участие митрополит Черновицкий и Буковинский Мелетий (Егоренко), митрополит Банченский Лонгин (Жар), а также многочисленное духовенство и верующие УПЦ.

Настоятеля Крещатицкого монастыря похоронили у стен Свято-Благовещенского собора на территории обители.

Архимандрит Серафим (Дудка) - в миру Дмитрий Иванович Дудка - родился 4 июля 1974 года. 17 декабря 1991 принят в братию мужского монастыря в честь святого апостола Иоанна Богослова с. Крещатик Заставнивского района Черновицкой области. 16 сентября 2014 избран настоятелем монастыря.

29 лет своей жизни архимандрит Серафим отдал на служение Богу в монастыре Крещатик.