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Нежинская епархия Украинской Православной Церкви поддержала Всеукраинскую акцию «Посади дерево».

Фото: Нежинская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт Нежинской епархии, 20 октября митрополит Нежинский и Прилукский Климент, духовенство и миряне высадили 200 саженцев дуба в окрестностях Нежина и лесополосах.

«В Нежинской епархии всегда активно привлекают молодежь к важным социальным инициативам. По церковному обычаю всякое доброе дело начинается и заканчивается молитвой. Следует отметить, что это не первая подобная акция. Весной духовенство епархии в разных лесхозах Черниговщины приняло участие в высадке саженцев молодых дуба и сосны на массивах, выделенных под облесение после плановой вырубки леса», – сказано в сообщении.

Присоединиться к Всеукраинской акции «Посади дерево» можно тут.
ForUm

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