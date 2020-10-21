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В Луганской области духовенство Украинской Православной Церкви приняло решение с 20 октября  возобновить служение еженедельных молебнов «во время губительнаго поветрия» на въездах в город Ровеньки.

Фото: Ровеньковская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на сайт епархии, решение принято в связи с продолжающимся распространением коронавирусной инфекции, а также участившимися случаями заболеваний различными вирусными болезнями и сложной эпидемиологической ситуацией в целом.

Молебные пения с окроплением освященной водой возле поклонных крестов будут совершаться с соблюдением всех санитарно-противоэпидемических норм каждый вторник в 12 часов. Совершать молебны будут священнослужители храмов, которые территориально наиболее приближены к дорогам в город.

 
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