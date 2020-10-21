Снят полнометражный документальный фильм о жизни и пастырских трудах в Италии и Швейцарии «Пастыри» (режиссер Андрей Андреев).

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на «ФОМА в Украине», героями картины стали немец по происхождению, известный швейцарский богослов, автор многих книг и в прошлом католический монах схиархимандрит Гавриил (Бунге), а также настоятель православного прихода в Милане архимандрит Амвросий (Макар).

Отец Гавриил (Бунге) существенную часть года живет затворником в монастыре в горах, однако определенное время он принимает мирян в своем скромном доме. К священнослужителю приезжают из разных стран, и не только православные.

Архимандрит Амвросий — известный православный богослов, церковный деятель, автор многочисленных статей по каноническому праву, истории Церкви, библейской текстологии, нравственному богословию. С 1996 по 2006 гг. он преподавал в Киевской духовной академии (с 2000-го занимал должность проректора), в Киеве отец Амвросий стал одним из инициаторов возрождения Киевского Религиозно-философского общества и был избран его президентом, которым остается до сего дня. Под его руководством организация провела шесть международных богословских конференций и множество семинаров. В 1997-2000 годах отец Амвросий строил православный комплекс в честь святого Архистратига Божия Михаила на Дарнице.

Когда отец Амвросий в 2006 году прибыл в Милан, православного прихода в честь святителя Амвросия Медиоланского там ещё не было. Священник собирал свою паству буквально на улице. Это были люди, приехавшие в Италию в 1990-е и 2000-е из стран бывшего СССР. Многие из них были крещены в детстве, но в храм не ходили. Вместе их собрал именно отец Амвросий.

Также в фильме рассказывается о гельветийских (швейцарских) и итальянских святых первого тысячелетия, об исторических корнях возникновения и развития христианства в Швейцарии и Италии, о том, каким должен быть настоящий пастырь.