также в разделеНовости компаний 3
Что нужно знать об антисептиках? 20
«Заря» купила форварда «Фенербахче» и воспитанника «Шахтера» 25
Не спешите колоть: омолаживающие компоненты в косметике 82
Заказать свитшот со своим рисунком от студии «Отпечаток» 19
Где взять кредит онлайн под 0% на карту в Украине? 27
TopAuto — все для ремонта Toyota и Lexus 16
Защита от сорняков - агроткань 16
Оборудование для бассейна – термометры, лестницы, дезинфекция 23
Работа в Германии для всех желающих 92
Компрессионные чулки для лечения варикоза: советы по выбору и использованию 36
Чем особенна коллекция бурбона Jim Beam 18
Компания Vinson — мебель для дома от профессионалов 46
Официальный дилер спецтехники в Украине - ETS Group 42
Лучшие производители детских автокресел в 2020 году 22
3 совета от «Оникс», как правильно искать золотые серьги в Киеве 35
Массаж спины беременным — основа здоровья будущих мам 30
История постельного белья: краткий экскурс в прошлое 39
О самых современных термоизоляционных материалах для строительства 20

Домашний ирригатор купить в Киеве могут те, кто хочет обеспечить эффективную чистку несъемных стоматологических конструкций. Мельчайшие кусочки пиццы застревают между скобами, а обычное полоскание рта будет недостаточно эффективным. Стоматологи рекомендуют использовать ирригатор в сочетании с зубной щёткой. Такой аппарат подаёт воду под давлением, поэтому чистка в разы эффективнее.

Преимущества использования устройства

Компактный прибор обладает массой достоинств:

  • профессиональная чистка за несколько минут;
  • обработка межзубных промежутков и стоматологических конструкций;
  • точечное воздействие на нужный участок;
  • бережный массаж десен способствует укреплению;
  • щадящее воздействие на эмаль.

Современные модели обеспечивают подачу струи воды с частотой 1200-1500 импульсов в минуту.

Портативный или стационарный?

Различают стационарные и переносные устройства. Первый тип работает от сети, имеет множество настроек. Можно плавно менять количество импульсов или силу воздействия. Из недостатков – шум при работе.

Портативные модели имеют собственный аккумулятор или работают от батареек. Одной подзарядки аккумуляторов (или новых батареек) хватает на 5-6 сеансов чистки. То есть такое устройство нужно заряжать раз в неделю. Этот вариант больше подойдет для туристических поездок или командировок.

Для ухода за брекетами потребуются и специальные насадки (ортодонтические и пародонтологические). При ежедневном использовании ирригатора насадки нужно менять раз в 3-5 месяцев.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

13