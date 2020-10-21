Домашний ирригатор купить в Киеве могут те, кто хочет обеспечить эффективную чистку несъемных стоматологических конструкций. Мельчайшие кусочки пиццы застревают между скобами, а обычное полоскание рта будет недостаточно эффективным. Стоматологи рекомендуют использовать ирригатор в сочетании с зубной щёткой. Такой аппарат подаёт воду под давлением, поэтому чистка в разы эффективнее.

Преимущества использования устройства

Компактный прибор обладает массой достоинств:

профессиональная чистка за несколько минут;

обработка межзубных промежутков и стоматологических конструкций;

точечное воздействие на нужный участок;

бережный массаж десен способствует укреплению;

щадящее воздействие на эмаль.

Современные модели обеспечивают подачу струи воды с частотой 1200-1500 импульсов в минуту.

Портативный или стационарный?

Различают стационарные и переносные устройства. Первый тип работает от сети, имеет множество настроек. Можно плавно менять количество импульсов или силу воздействия. Из недостатков – шум при работе.

Портативные модели имеют собственный аккумулятор или работают от батареек. Одной подзарядки аккумуляторов (или новых батареек) хватает на 5-6 сеансов чистки. То есть такое устройство нужно заряжать раз в неделю. Этот вариант больше подойдет для туристических поездок или командировок.

Для ухода за брекетами потребуются и специальные насадки (ортодонтические и пародонтологические). При ежедневном использовании ирригатора насадки нужно менять раз в 3-5 месяцев.