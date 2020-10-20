На Винничине настоятель храма преподобного Серафима Саровского поселка Бар Винницкой области протоиерей Александр Грежук совершил молебен для служащих Барской воинской части АО853, которые отправились в зону ООС.
Фото: Винницкая епархия
Об этом сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на пресс-службу Винницкой епархии.
Священник пожелал всем крепкого здоровья, мудрости, терпения, всегда полагаться на волю Божию, а также скорейшего возвращения домой.
После молитвы протоиерей Александр окропил военных святой водой.
Как сообщалось ранее, священнослужители Северодонецкой и Александрийской епархии Украинской Православной Церкви совершили молебны для призывников в ряды Вооруженных Сил Украины.
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