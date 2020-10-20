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Украинская Православная Церковь передала пожертвования, собранные верующими УПЦ для храма в Бейруте.

Фото: beirut.ru

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на vzcz.church.ua, финансовую помощь передал сотрудник Отдела внешних церковных связей УПЦ священник Виталий Горзов.

Во время своего визита в Ливан священник встретился с митрополитом Бейрутским Илией и передал ему поздравления и слова поддержки от Блаженнейшего Митрополита Онуфрия, а также пожертвования на восстановление храма святого великомученика Георгия, пострадавшего от взрыва в Бейруте.

С 12 по 20 октября, по благословению Митрополита Онуфрия, сотрудник Отдела внешних церковных связей УПЦ священник Виталий Горзов находился в Ливане, где совершил ряд богослужений для украинской православной диаспоры.

Как сообщалось ранее, Священный Синод УПЦ на заседании 17 августа принял решение объявить сбор средств для оказания помощи Антиохийской Православной Церкви.

«Мы возьмем один из разрушенных храмов и будем его восстанавливать», – отметил управляющий делами УПЦ митрополит Антоний (Паканич) на брифинге для центральных СМИ по итогам заседания Священного Синода.
ForUm

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