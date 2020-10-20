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Ильичевский городской суд Одесской области принял решение о передаче помещения бывшего Дома культуры рыбколхоза, где двадцать лет молились верующие Свято-Покровского прихода, в собственность Одесской епархии.

Фото: chernomorsk.news

 Верующих хотели выселить, судебные тяжбы длились около двух лет, сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на chernomorsk.news.

«Раньше помещение, в котором мы сегодня находимся, было Дворцом культуры Бугово, относилось к колхозу «Мрія». Достаточно длительное время ситуация была неясна. Приход должен был освободить его. Сейчас это здание оформлено и передано на баланс Одесской епархии», — рассказал Благочинный Овидиопольского округа, протоиерей Александр Бойко.

Издание пишет, что именно он взял на себя инициативу оформить передачу помещения Одесской епархии.

«Господь так положил нам на сердце с моей супругой матушкой Наталией, что мы решили пожертвовать своей недвижимостью в обмен на то, чтоб помещение осталось за епархией», — поделился священнослужитель.

Общими усилиями благодетелей, священнослужителей и адвокатов достигнуто полное взаимопонимание с бывшим собственником Ларисой Бурлаченко и судом было утверждено мировое соглашение.

«Спор урегулирован, мировое соглашение утверждено судом, 04.09.2020 года в реестр внесены изменения, и на сегодняшний день здание на Александрийской, 66 находится в собственности Одессой епархии УПЦ», – подтвердила юристконсульт Одесской епархии УПЦ, адвокат Оксана Колотенко.

Сообщается, что спор возник два года назад из-за третьей стороны, которая не являлась представителем православной общины, а также не имела права на помещение.

Представитель владельца помещения Олег Клименко уточнил: «Эта ситуация могла бы разрешиться намного раньше, если бы не вмешательство третьей стороны. Мы с епархией пришли к консенсусу, но из-за этих людей судебные разбирательства длились 2 года, борясь непонятно с кем и зачем».
ForUm

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