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Самый главный бой, который нужно выиграть всем нам – это бой между сатаной и Богом в нашем сердце

Фото: Запорожская епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом митрополит Запорожский и Мелитопольский Лука (Коваленко) написал в своем Телеграм-канале, обращаясь с словами поддержки к боксеру Василию Ломаченко.

«У самых великих спортсменов тоже были поражения, но в истории они останутся надолго, как и Ваше имя уже навсегда вписано золотыми буквами в историю мирового спорта…Каждый раз, когда мы служим молебен Богу или о чем-то просим Его, Он не дает нам никаких гарантий в том, что будет именно так, как бы мы хотели. Поэтому все наши прошения к Богу должны заканчиваться смиренными словами: «Но не моя, а Твоя воля пускай будет, Господи». Человеку чести и достоинства, кем Вы являетесь, тем более тому, кто стремится к Богу, просто необходимо в жизни пережить не только радость побед, но и горечь поражений. И то, и другое – лишь фрагменты трудного пути к вершине Горнего мира», - отметил митрополит Лука.

Архиерей подчеркнул, что относится к Василию Ломаченко с любовью и уважением не из-за его известности, а потому что он «достойный человек с широкой душой и мужественным характером».

«Каждому из нас в жизни приходится периодически сдавать экзамен на веру. Я бы хотел пожелать Вам, чтобы это испытание Вы сдали на отлично. Это важнее всех других побед! Нам, православным христианам, очень важно иметь в Вашем лице пример того, каким должен быть истинный боец Христов – человек, ставший в своем сердце выше злорадства и ехидства мелких, злобных душонок и остающийся верным Христу не только на Фаворе, но и на Голгофе. Я уверен, что у Вас это получится, потому что Вы православный воин!», – написал иерарх.  

Митрополит Лука выразил уверенность, что теперешнее поражение не помешает Ломаченко победить в будущем. 

«Самый главный бой, который нужно выиграть всем нам – это бой между сатаной и Богом в нашем сердце. От него зависит получим ли мы пояс чемпиона Горнего мира или же позор поражения вечной гибели. Храни Вас Господь, дорогой мой Василий, и дай Вам Бог выиграть этот самый Главный Бой своей жизни и увенчаться лаврами Вечной Славы!», – пожелал запорожский владыка. 
ForUm

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