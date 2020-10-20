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Жители Обуховского и Васильковского районов Киевской области решительно настроены воспрепятствовать авантюре с «каруселями» во время предстоящих выборов, сообщает «Взгляд».

По их словам, об авантюре, задуманной некоторыми кандидатами в депутаты, уже давно известно, поэтому у граждан есть достаточно времени на подготовку.

«Мы не хотим, чтобы Обуховщину снова возглавили бандиты, а точнее, бандитки (глава райсовета Лариса Ильенко. - Ред.). Если 25 октября они завезут сюда не наших, будем блокировать их проезд. Постараемся мирным способом, но если не проучится, готовы дать жесткий отпор», - рассказал житель Старых Безрадичей Обуховского района Николай.

Устали от своеволиях местных князьков и на Васильковщине.

«Да, в селе говорят, прописывают непонятно кого. Десятками и сотнями! И глава сельсовета Вера Чубенко с этим напрямую связана. Люди настолько в отчаянии, что готовы отбиваться в прямом смысле слова. К тому же непонятно, кто именно приедет и какую заразу нам завезнт», - говорит жительница села Рославичи Анна. 

Ещнодин местный, представившийся Владимиром, пообещал: «Нам чужие тут не нужны, у нас дети. Но если приедут - встретим также гостеприимно, как встречали людей в Новых Санжарах. Нам терять нечего».
ForUm

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