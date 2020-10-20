В Черноморске освятили Свято-Николаевский храм Украинской Православной Церкви.
Фото: Фейсбук
Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на Фейсбук Одесской епархии, чин великого освящения возглавил архиепископ Южненский Диодор.
Новый храм в честь святителя Николая Чудотворца построен на территории Свято-Преображенского храма Черноморска.
После освящения архиепископ Диодор возглавил в новом храме первую Литургию.
Владыка передал духовенству и прихожанам поздравления от митрополита Одесского и Измаильского Агафангела. Ктитора храма отметили церковной наградой УПЦ – знаком отличия Одесской епархии имени святителя Иннокентия I степени.
Как сообщалось ранее, новые храмы УПЦ были освящены на Винничине и Закарпатье.
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