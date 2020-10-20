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Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что «те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность».

Об этом он заявил, выступая с ежегодным посланием о внутреннем и внешнем положении Украины на заседании Верховной Рады, передает УНИАН.

«Мы строим украинскую армию, которая сможет защитить Украину на суше, в воде, в воздухе и киберпространстве. Чтобы больше ни у кого не возникло даже мысли, что можно посягнуть на наш суверенитет, территориальную целостность или отобрать у Украины часть территории без единого выстрела. Этого не будет никогда», - сказал Зеленский.

По его словам, «те, кто без боя отдал Крым, должны нести ответственность». Как заметил Зеленский, «вопрос не в мести, а в справедливости».
ForUm

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