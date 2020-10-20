также в разделеПроисшествия
У Зеленского отреагировали на решение суда по делу книги о Стусе 35
В Харькове завели дело из-за бал-маскарада во время карантина 10
На трассе «Киев-Чоп» столкнулись 4 авто: погибли 3 человека 9
На Львовщине подожгли машину кандидата на должность главы ОТГ 10
В Ивано-Франковской области из-за коронавируса умер ребенок 55
За минувшие сутки боевики дважды обстреляли украинских военных 31
Трое детей отравились угарным газом в Хмельницкой области 14
В Кропивницком повреждены более 100 домов из-за непогоды 17
Избили главного редактора местной газеты в Одесской области 16
В Карпатах выпал снег 17
Боевики пять раз нарушили тишину на Донбассе 20
Боевики стреляли вблизи Водяного и Марьинки 37
Министр развития громад и территорий заболел COVID-19 14
В Украине за сутки – 5 992 новых случая коронавируса 12
ООС: Боевики совершили 6 обстрелов на Донбассе 10
В Харькове поссорились агитаторы, полиция отрицает, что в ход пошел нож 13
Вчера оккупанты трижды нарушили перемирие 21
Вчера боевики шесть раз нарушили режим прекращения огня 8

За прошедшие сутки, 19 октября, вооруженные формирования РФ дважды нарушили режим прекращения огня, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

В частности, режим прекращения огня противник нарушил вблизи населенного пункта Луганское, применив на этом участке ручной противотанковый гранатомет и стрелковое оружие.

Неприцельнын выстрелы не представляли угрозы жизни и здоровью, поэтому наши воины огонь в ответ не открывали. Среди личного состава Объединенных сил боевых потерь и ранений не было.

Кроме того, в районе Авдеевки, вопреки договоренностям, достигнутым в рамках Трехсторонней контактной группы, задокументирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения. Средствами радиоэлектронной борьбы беспилотник противника был подавлен, что сделало невозможным его дальнейшее использование.

С начала текущих суток, 20 октября, в полосах ответственности наших боевых бригад выстрелов со стороны российско-оккупационных войск не отмечено. По всей линии разграничения наблюдается тишина.
ForUm

Спасибо за Вашу активность, Ваш вопрос будет рассмотрен модераторами в ближайшее время

зима
2733 грн.
8
Теги