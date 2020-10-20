Власти Варшавы решили отменить в этом году празднование Нового года в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщила пресс-секретарь варшавской мэрии Каролина Галецкая, передает Укринформ со ссылкой на Onet.

«В связи с нынешней эпидемиологической ситуацией в этом году городское празднование Нового года не произойдет. Это событие будет отменено. Здоровье жителей важнее», - сообщила в понедельник Галецкая.

Ежегодно в Варшаве на Банковой площади в новогоднюю ночь проходил праздничный концерт с участием польских и мировых звезд.

Как сообщалось, с 17 октября 152 из 314 уездов Польши переведены в красную зону, в которой начали действовать жесткие ограничения, учитывая всплеск инфицирования коронавирусом. В красной зоне оказались 11 из 16-ти воеводских городов Польши, в том числе и Варшава.

За последние сутки в Польше зафиксировано 7 482 новых случаев инфицирования COVID-19, умер 41 человек.