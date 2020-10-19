Президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций и призвал помочь в противодействии распространению COVID-19. Об этом ForUm’у сообщили в пресс-службе главы государства.

Во время встречи Зеленский отметил, что, по информации Министерства здравоохранения, в Украине в последние недели фиксируется 5-6 тыс. новых случаев инфицирования коронавируса ежедневно и наблюдается тенденция к росту заболеваемости.

На сегодня в ряде регионов страны загруженность коек в больницах составляет 70%, а в некоторых населенных пунктах – 100%.

«Мы можем снизить количество зараженных и умерших, если уменьшим пребывание граждан, особенно пожилого возраста, в местах массового скопления людей. Речь идет не только о церкви, но и о любых помещениях и мероприятиях», - подчеркнул Зеленский.

Президент отметил, что государство не может еженедельно увеличивать количество коек и переводить медучреждения только на лечение больных с COVID-19.

«Критической для медицинской системы Украины ситуация станет, когда будет от 9500 ежедневных заражений коронавируса. Если будем иметь больше 9500 инфицированных ежесуточно, мы будем вынуждены вводить жесткий карантин. Но тогда остановится экономика нашей страны и будет очень сложно всем», - подчеркнул Зеленский.

Президент призвал представителей церквей и религиозных организаций устраивать религиозные мероприятия таким образом, чтобы максимально уменьшить скопления людей и увеличить социальную дистанцию, в частности перевести богослужение в онлайн-режим.

Зеленский также поблагодарил представителей религиозных организаций за участие в заседании Трехсторонней контактной группы (ТКГ) и высказался за их добавление к работе ТКГ в области гуманитарных вопросов, в частности взаимного освобождения удерживаемых лиц, доступа Международного комитета Красного Креста в места содержания на временно оккупированных территориях и тому подобное.

Присутствующие представители Всеукраинского совета церквей и религиозных организаций заверили, максимально используют и будут принимать меры для соблюдения карантинных рекомендаций, в том числе по социальному дистанцированию для уменьшения рисков распространения коронавирусной болезни.

Кроме того, при некоторых церквях и религиозных организациях введены социальные инициативы по закупке и передаче продуктов и всего необходимого пожилым людям и малообеспеченным с целью уменьшения их социальных контактов с потенциально больными людьми, а также «медицинского капелланства» для помощи медикам и больным.