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Три новых храма освящены в Винницкой, Мукачевской и Могилев-Подольской епархиях Украинской Православной Церкви.

Фото: Винницкая епархия

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на eparhia.vinnica.ua, 18 октября митрополит Винницкий и Барский Варсонофий освятил храм в честь Рождества Пресвятой Богородицы в селе Носковцы Жмеринского района .После чина освящения в храме состоялась Божественная литургия.

После соборной молитвы и проповеди митрополит Варсонофий отстранил протоиерея Иоанна Шмаюна от служения на данном приходе за священническую небрежность сроком на 3 месяца. Временно исполняющим обязанности настоятеля храма назначен протоиерей Игорь Миронов.

Митрополит Мукачевский и Ужгородский Феодор освятил храм в честь великомученика Димитрия Солунского в селе Ивановцы Мукачевского района Закарпатской области, сообщает сайт Мукачевской епархии. После чина освящения в храме состоялась Божественная литургия.

По окончании богослужения митрополит Феодор поздравил настоятеля и прихожан с освящением престола, иконостаса и храма. Как отметил архиерей, это событие является историческим не только для села, но и для всей епархии.

Митрополит Могилев-Подольский и Шаргородский Агапит освятил храм в честь Покрова Пресвятой Богородицы в селе Пилипы Боровские Томашпольского района Винницкой области. После чина освящения архиерей в сослужении духовенства возглавил в храме Божественную литургию, сообщает пресс-служба Могилев-Подольской епархии.

В завершение богослужения митрополит Агапит обратился к пастве со словом проповеди. Благотворителям, на пожертвования которых в селе после 70 лет ожидания появилась церковь, вручены награды.
ForUm

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