Жена и сын бывшего премьера Украины Владимир Гройсман заболели коронавирусом.

«С прошлой недели моя жена и мой сын болеют коронавирусом. Понятно, что как человек, который контактирует с больными COVID-19, чтобы никого не подвергать опасности я обязан соблюдать режим самоизоляции и поэтому отменил все свои встречи, рабочие поездки», - сказал он в обращении.

Гройсман сообщил, что принял решение «остаться вместе со своей женой, с сыном дома и вместе проходить это испытание».

При этом он уточнил, что получил отрицательный тест на COVID-19.