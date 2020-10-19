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Жена и сын бывшего премьера Украины Владимир Гройсман заболели коронавирусом.

«С прошлой недели моя жена и мой сын болеют коронавирусом. Понятно, что как человек, который контактирует с больными COVID-19, чтобы никого не подвергать опасности я обязан соблюдать режим самоизоляции и поэтому отменил все свои встречи, рабочие поездки», - сказал он в обращении.

Гройсман сообщил, что принял решение «остаться вместе со своей женой, с сыном дома и вместе проходить это испытание».

При этом он уточнил, что получил отрицательный тест на COVID-19.
ForUm

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