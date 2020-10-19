Господь не любит, когда люди убивают друг друга, и особенно не хочет, чтобы люди убивали своих детей.

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Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий рассказал в эфире программы «Слово Предстоятеля» на телеканале «Интер».

Предстоятель Украинской Православной Церкви привел историю плавания одного капитана, произошедшую в те времена, когда корабли еще ходили под парусами.

«Однажды капитан взял на борт пассажиров, груз и отправился в плавание, – начал рассказ Архипастырь. – Они вышли в открытое море и вдруг корабль стал, как вкопанный. Простояли день, два, четыре… пятнадцать дней. Другие корабли проплывают где-то вдалеке – и на запад, и на восток, на юг и север, а этот стоит. И капитан понял – здесь что-то не доброе, есть какая-то причина и начал молиться. И когда молился, услышал голос: «Брось в море Марию и тогда благополучно совершишь свое плавание». Капитан смутился, но продолжил молиться, и снова услышал голос: «Я тебе сказал – брось в море Марию, и вы будете спасены».

Растерявшись, капитан невольно воскликнул: «Мария!» и к нему подошла женщина: «Я Мария. Зачем ты меня зовешь, чего хочешь от меня, господин?» Капитан извинился, сказал, что просто произнес ее имя, но пояснил: корабль стоит 15 дней, уже заканчиваются еда и вода и всем грозит смерть, а в чем причина – он не знает: «Я не знаю, какова причина того, что мы не можем совершать плавание. И пришел к выводу, что это за тяжкие грехи, которые я совершил перед Богом».

«А женщина заплакала и говорит: «Не твои грехи являются причиной этого, а мои…», – продолжил историю Предстоятель, – И рассказала, что была замужем, родила двоих детей, но муж умер и она осталась молодой вдовой. Полюбила воина, жившего неподалеку, захотела выйти за него замуж и об этом ему сказала. Но воин ответил: «Я не хочу жениться на женщине, у которой есть дети от другого мужчины». Тогда женщина, в своем безумии, пошла домой и зарезала своих детей – девяти и пяти лет. И снова пришла к воину: «Я уже не имею детей, я их зарезала и готова выйти за тебя замуж». А воин ужаснулся и говорит: «Жив Господь мой, Который на Небе! Я не женюсь никогда на женщине, которая убила своих детей». И она, видя, что и замуж не вышла, и детей своих погубила, – испугалась, чтобы ее не схватили и не казнили, села на корабль и решила пойти в далекую землю, где ее никто не знает, и там проводить свою жизнь... «И вот суд Божий нашел меня на корабле».

Выслушав Марию, капитан предложил: «Сделаем так: спустим лодку на воду и я сойду в нее. Если корабль поплывет без меня – значит, причина мои грехи». Так и поступили, но корабль с места не сдвинулся. Тогда сошла Мария – и только ступила ногой в лодку, как та закрутилась и камнем ушла под воду. А корабль подхватил ветер и с такой скоростью понес, что за три дня он прошел расстояние, которое обычно преодолевал 15 дней.

«Вот такая история, которая говорит, что Бог не любит, когда люди убивают своих детей. И особенно, когда дети еще находятся в утробе матери, и не сделали ни одного вздоха греховного», – сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий.

В завершение программы Предстоятель призвал беречь детей, воспитывать их в вере и благочестии.

«Будем беречь своих детей, не надо убивать их. Надо рожать детей. Если Бог их дает, то для того, чтобы они жили. Бог дал им жизнь и мы не имеем права ее забирать. Надо рожать детей, надо их воспитывать в вере в Бога, в страхе Божием, чтобы они знали Бога, боялись греха, зла и неправды. И тогда эти дети будут для нас в старости утешением, и будут украшением нашего будущего», – заключил Блаженнейший Митрополит Онуфрий.