Сегодня, 18 октября, в Хмельницкой области в селе Копачовка Волочинсского района угарным газом отравились пятеро людей. Из них пострадали трое детей.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, инцидент произошел в частном жилом доме из-за нарушения правил эксплуатации печного отопления. Отмечается, что троих детей в возрасте 11, 15 и 16 лет в удовлетворительном состоянии доставили в больницу. Их состоянию здоровья на данный момент ничего не угрожает.

Спасатели отмечают, что для того, чтобы предотвратить возникновение чрезвычайных событий в отопительный сезон, необходимо очищать дымоходы и печи от сажи. Также не следует применять для обогрева помещений несертифицированные и самодельные нагревательные приборы.