Судмедексперти назвали причину смерті Халка Хогана

Американський рестлер та актор Халк Хоган (Террі Джин Боллеа) помер від інфаркту міокарда, пише Page Six з посиланням на звіт для кремації Центру судової експертизи округу Пінеллас (штат Флорида).

Згідно з звітом, Хоган перед смертю боровся з хронічним лімфоцитарним лейкозом, також в анамнезі у колишнього рестлера була фібриляція передсердь.

Про боротьбу з раком Хоган публічно не повідомляв. У травні Хоган переніс операцію на шийному відділі хребта.

Про смерть Хогана стало відомо 24 липня, йому був 71 рік.

ForUA.com нагадує, Халк Хоган понад 30 років був однією з головних зірок американського рестлінгу (12 разів ставав чемпіоном світу), а також знімався у кіно - зокрема, у фільмі "Роккі 3", серіалах "Команда "А", "Крутий Вокер" та інших.