Удар по багатоповерхівці в столиці: вибух був настільки сильний, що підняло верхні поверхи та опустило нижні

Внаслідок удару російських окупантів по багатоповерхівці у Святошинському районі поверхи буквально склалися.

Одразу після прильоту рятувальники та поліцейські виносили "навіть на дверях" людей із квартир, повідомляє "РБК-Україна".



Вибух був у районі 5-6 поверху. Тип ракети встановить слідство. Двигун від неї вже виявили, його знайшли прямо в багатоповерхівці.



"Вибух був настільки сильний, що підняло верхні поверхи та опустило нижні. Тобто був вибух і потім це все склалося. Тому дуже багато жертв. Люди, які перебували у себе в кімнатах, які перебували в коридорах і ховалися між двома стінами, на жаль, здебільшого загинули", - сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.



Внаслідок удару по багатоповерхівці у Святошинському районі загинуло 28 осіб, серед них троє дітей.



Клименко уточнив, що рятувальні роботи могли завершити набагато раніше, але рятувальники зупиняли вночі роботи на дві години, оскільки знайшли дитину і необхідно було зробити все, щоб тіло було цілим.

Останньою знайшли жінку з двома дітьми на шостому поверсі, вони були придавлені бетонною стіною.

Всіх жертв уже ідентифікували.

Нагадаємо, Київ у жалобі: кількість жертв російського удару зросла до 31: серед загиблих — троє дітей.