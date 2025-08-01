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Столиця

Удар по багатоповерхівці в столиці: вибух був настільки сильний, що підняло верхні поверхи та опустило нижні

Удар по багатоповерхівці в столиці: вибух був настільки сильний, що підняло верхні поверхи та опустило нижні

Внаслідок удару російських окупантів по багатоповерхівці у Святошинському районі поверхи буквально склалися.

Одразу після прильоту рятувальники та поліцейські виносили "навіть на дверях" людей із квартир, повідомляє "РБК-Україна".

Вибух був у районі 5-6 поверху. Тип ракети встановить слідство. Двигун від неї вже виявили, його знайшли прямо в багатоповерхівці.

"Вибух був настільки сильний, що підняло верхні поверхи та опустило нижні. Тобто був вибух і потім це все склалося. Тому дуже багато жертв. Люди, які перебували у себе в кімнатах, які перебували в коридорах і ховалися між двома стінами, на жаль, здебільшого загинули", - сказав міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

Внаслідок удару по багатоповерхівці у Святошинському районі загинуло 28 осіб, серед них троє дітей.

Клименко уточнив, що рятувальні роботи могли завершити набагато раніше, але рятувальники зупиняли вночі роботи на дві години, оскільки знайшли дитину і необхідно було зробити все, щоб тіло було цілим.

Останньою знайшли жінку з двома дітьми на шостому поверсі, вони були придавлені бетонною стіною.

Всіх жертв уже ідентифікували.

Нагадаємо, Київ у жалобі: кількість жертв російського удару зросла до 31: серед загиблих — троє дітей.

 Автор: Галина Роюк

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