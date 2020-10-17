Предвыборная гонка подходит к концу, и чем ближе день «икс», тем изощреннее махинации отдельных кандидатов, желающих остаться у денежных потоков. Не стали исключением и Обуховский и Васильковский районы, где в райсоветах заправляют скандальные Лариса Ильенко и Наталья Баласинович, сообщает «Взгляд».

«Децентрализация существенно усиливает значение областных, районных, городских и сельских советов, поскольку позволяет распоряжаться деньгами местных бюджетов. Вместе с тем, для представителей старых элит открываются новые возможности для коррупции. Именно поэтому они готовы на все, чтобы удержаться в своих креслах. Однако политики старого образца настолько разочаровали народ, что люди просто отказываются за них голосовать - перестали работать подкуп, админресурс и запугивание.

В ответ коррумпированные чиновники придумали очередной способ манипуляции: самым циничным образом прописывают в селах и пгт «левых» людей, искусственно увеличивая таким образом количество голосующих», – говорится в общении.

Например, по данным издания, в селе Старые Безрадичи, что в Обуховском районе, за месяц количество избирателей возросло с 745 до 991. Колоссальный прирост для небольшого населенного пункта. В этом районе удержаться в кресле депутата пытается одиозная Лариса Ильенко, аффилированная с фирмами, которые занимаются незаконной добычей песка.Несмотря на окончательно утраченное доверие избирателей, Ильенко не только баллотируется сама, но и пытается протянуть в депутаты и обеих своих дочек.

Отмечается, что похожая история и в селе Рославичи (Васильковский район, председатель райсовета - Наталья Баласинович). Если еще в сентябре здесь насчитывалось 227 избирателей, то сегодня уже 418. Каким образом по одному адресу «вдруг» появляются десятки людей можно только догадываться, а точку в этом деле поставят правоохранительные органы. Однако в том, что нечистые на руку политики вроде Ильенко или Баласинович собираются сфальсифицировать результаты голосования сомневаться не приходится.