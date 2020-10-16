Лидеры Евросоюза не воспринимают всерьез ультиматумы премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона, а их было очень много. Собравшись в Брюсселе в четверг и пятницу, они не готовились к завершению переговоров о будущем сотрудничестве между ЕС и королевством. Хотя в сентябре Джонсон обещал, что не собирается продлевать их после 15 октября.

«На этом саммите мы не надеемся на прорыв», - сказал Rzeczpospolita министр иностранных дел Ирландии Саймон Ковни, передает УНИАН.

В «черновике» выводов встречи отмечено, что Евросоюз даст себе еще несколько недель на завершение обсуждений и ждет появления «уступок» от Британии за это время. Также в документе говорится о созыве специального саммита ЕС в середине ноября для заключения окончательного соглашения с Лондоном. Джонсон в свою очередь сказал, что в выходные «подумает» над тем, как долго еще нужно вести переговоры с Евросоюзом.

Во всяком случае, времени осталось мало. 31 декабря закончится переходный период, после которого Объединенное Королевство больше не будет входить в ЕС, но будет иметь доступ к единому рынку. Позже, если не появится новое соглашение о сотрудничестве, стороны начнут торговать на основе правил ВТО. Это будет означать, что условия обмена товарами и услугами радикально ухудшатся.

Во время последнего раунда переговоров ЕС и Британии удалось достичь прогресса по трем спорным пунктам. Хотя до сих пор не понятно, кто будет решать споры между сторонами. Брюссель хочет, чтобы это был Суд ЕС, а Лондон предпочитает специальный Арбитражный суд.

Не известно также, насколько Британия будет соблюдать правила государственной помощи ЕС для доступа ее товаров на британский рынок. И самое главное, стороны до сих пор спорят о том, какой доступ европейские рыбаки будут иметь к британским акваториям. Президент Франции Эммануэль Макрон построил коалицию из 9 стран ЕС, которые требуют, чтобы все осталось так, как есть. Чтобы европейские рыбаки могли ловить рыбу возле британского побережья.

А Джонсон не хочет об этом даже слышать. Он не безосновательно считает, что это символически лишило бы Brexit всякого смысла. Он также справедливо подозревает, что президент Франции хочет показательно наказать Британию перед французскими выборами в мае 2022 года. Чтобы избиратели Марин Ле Пен увидели, каким поражением будет выход из Евросоюза.

«В условиях пандемии Джонсон может легко убедить британцев, что экономическая катастрофа вызвана не Brexit, а новым коронавирусом. Это повышает риск того, что британский премьер сыграет «ва-банк» и полностью сорвет переговоры», - сказал Rzeczposolita Аян Бонд из лондонского Центра европейских реформ. Bloomberg оценивает такой риск в 20-25%. В МВФ прогнозируют, что в следующем году экономика Великобритании сократится на целых 9,8%.

Но такая радикальная схватка касается больше символов и национальной гордости, а не экономической выгоды. Однако, эксперты говорят, что эта битва уже проиграна. Влиятельные промышленные конфедерации Германии, Франции и Италии BDI, Medef и Confindustria в четверг опубликовали результаты исследования, которые указывают на скорое приближение экономической катастрофы.

И если рыболовство приносит британской экономике 784 миллиона фунтов стерлингов в год, то финансовый сектор - в две тысячи раз больше. Однако, его договоренности между Лондоном и ЕС вообще не охватывают. По оценкам Ernst & Young, из-за этого британские банки перевели на европейский континент уже 7,5 тысяч своих работников и активы на 1,55 миллиарда фунтов стерлингов. И это только начало. Ответственный за финансовый надзор в ЕС еврокомиссар Валдис Домбровскис хочет, чтобы к середине 2022 года контракты в евро из лондонских клиринговых центров были переведены на континент. А значит речь идет о 60 миллиардах фунтов стерлингов.

Договоренности между ЕС и Британией также не помешают появлению таможенного контроля, условия которого будут разными по обе стороны от границы. На Даунинг-стрит прогнозируют, что первого января на пропускном пункте в Дувере грузовики будут ждать в очереди по два дня. Это негативно скажется на бизнес-модели многих производственных предприятий в Британии, таких как Nissan.

«Не только Норвегия и Швейцария будут иметь лучший доступ к рынку ЕС, чем Британия. Они лучше даже у Украины или Турции», - сказал научный сотрудник Европейской инициативы по безопасности исследовательского института внешней политики Йозеф де Век.

Образцом соглашения с Британией станет договор о свободной торговле, который ЕС подписал с Канадой. Но он охватывает только аграрные и промышленные товары. Для шестой экономики мира у самого побережья Евросоюза этого мало.