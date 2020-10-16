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Очный саммит лидеров ЕС, который должен был состояться в Берлине в ноябре, не состоится в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом.

Как сообщает Associated Press, об этом объявила федеральный канцлер Германии Ангела Меркель после встречи лидеров ЕС в Брюсселе, пишет «Европейская правда».

На саммите 16 ноября в Берлине лидеры 27 стран-членов должны были обсуждать политику блока по Китаю.

«Нам придется отказаться от встречи, потому что, по моему мнению, это важно для уменьшения контактов», - цитирует ее агентство.

 
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