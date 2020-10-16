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В Закарпатской области освящен новый храм Украинской Православной Церкви в древнем Свято-Троицком монастыре города Хуст-Городилово.

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, чин освящения возглавил  митрополит Хустский и Виноградовский Марк.

Владыка совершил освящение и первую Божественную литургию в новоосвященном храме.

Ему сослужили архиепископ Бердянский и Приморский Ефрем, епископ Угольский Симеон, секретарь Хустской епархии протоиерей Иоанн Розман, наместник обители архимандрит Исаакий (Чаклей) и сонм духовенства Хустской епархии.

После запричасного стиха к верующим с проповедью обратился архиепископ Ефрем.

Как сообщалось ранее, на прошлой неделе были освящены храмы в честь Покрова Пресвятой Богородицы в Харьковской, Черкасской, Черновицкой и Тульчинской епархиях.

 
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