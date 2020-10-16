В течение 2010-х годов во многих цивилизованных странах была существенно пересмотрена государственная политика в отношении каннабиса, в частности его медицинской формы. В результате на сегодня лечебные препараты на основе каннабиса доступны в таких странах, как Канада или Австралия, Соединенные Штаты или Польша, Новая Зеландия или Литва. Украинцы на территории этих и десятков других государств уже сейчас могут воспользоваться принципом «каннабис - это лекарство», но на территории нашей страны это полностью нелегально, заявили в Офисе президента.

«Однако общественная дискуссия по каннабису происходит и в Украине. И это справедливо. Мир меняется, и нам нужно своевременно делать выводы и вносить изменения в наш социальный договор», - считают на Банковой.

Политических споров, телеэфиров и публикаций по этой теме с каждым годом становится все больше. Были и попытки зарегистрировать соответствующие законопроекты в Верховной Раде, которые могли бы распространить и в нашей стране практику использования медицинских препаратов на основе каннабиса. Аргументы сторонников этой идеи известны: конопля без наркотического эффекта может использоваться как эффективное и легкое обезболивающее. Что особенно важно для людей с онкологическими заболеваниями, которые, пока каннабис остается нелегальным, вынуждены спасаться с помощью гораздо более тяжелых и опасных по последствиям для организма препаратов. Также применение медицинской марихуаны в государствах, которые это уже разрешили, демонстрирует ее эффективность при депрессиях, посттравматическом стрессовом расстройстве, что является важным для военнослужащих, вернувшихся домой с войны. Активно используется группа препаратов и при ряде других тяжких состояний и заболеваний. По предварительным подсчетам, не менее двух миллионов украинцев нуждаются именно в таких препаратах.

Аргументы оппонентов этой идеи также известны. Они отмечают, что под видом медицинских препаратов могут распространяться и наркотические вещества.

«Но эффективным является то государство, которое нивелирует риски и использует с пользой для народа все существующие возможности», - заявили в ОП.

«Без ясно выраженной мысли народа соответствующая дискуссия может продолжаться еще много лет, не выходя на уровень принятия решений. Именно поэтому президент Владимир Зеленский предложил следующий четвертый вопрос для общенационального опроса 25 октября 2020: «Поддерживаете ли вы легализацию каннабиса в медицинских целях - для уменьшения боли у тяжелых больных?». Подчеркиваем: речь идет только о препаратах медицинского характера, которые необходимы людям, переживающим тяжелую системную боль, крайне тревожные и депрессивные состояния, посттравматическое стрессовое расстройство, в том числе и после фронта»,- говорится в сообщении.

В ОП напомнили, что голосование не будет иметь прямых юридических последствий.