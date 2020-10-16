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В Конституционный суд Украины 15 октября 2020 поступило конституционное представление 46 народных депутатов, в котором они просят проверить на соответствие Конституции Украины (конституционность) постановление Кабинета Министров «О реализации экспериментального проекта «Национальный оператор на рынке табачных изделий» от 9 сентября 2020 г.  № 840. Об этом информирует отдел коммуникаций КСУ и правового мониторинга.

Этим постановлением утвержден порядок реализации экспериментального проекта «Национальный оператор на рынке табачных изделий».

Субъект права на конституционное представление считает, что оспариваемый акт не соответствует (противоречит) части четвертой статьи 13, частям первой и третьей статьи 42, части первой статьи 64 Конституции Украины (неконституционным).
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