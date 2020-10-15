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Терпение, покаяние и миротворчество - христианские ценности, благодаря которым возможно наступление мира в Украине.

Фото: УПЦ

Как сообщает Центр информации УПЦ со ссылкой на news.church.ua, об этом написал глава Синодального отдела УПЦ по взаимодействию с Вооруженными Силами и другими военными формированиями Украины митрополит Августин.

«Сотрудничество Церкви и Армии всегда была основой прочности любого государства, что особенно важно для нас, когда страна разрывается в вооруженном противостоянии, и только христианские добродетели: терпение, смирение, покаяние и миротворчество – являются теми факторами, которые делают возможным прекращение конфликта», - отметил митрополит Августин.

Он подчеркнул, что военнослужащие сегодня продолжают национальные военные традиции и победы, «защищая Родину, ее города и села, давая нашим согражданам возможность трудиться и молиться под мирным небом».

Владыка поздравил военнослужащих с Днем защитника Украины и пожелал «успешного свершения нелегкого, мужественного и ответственного служения на благо нашей Украины».
ForUm

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