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Бог дал детям жизнь и мы не имеем права забирать эту жизнь у них.

Как сообщает Центр информации УПЦ, об этом Митрополит Онуфрий расскажет в новом выпуске программы «Слово Предстоятеля», который выйдет в субботу, 17 октября в 05.40, на «Интере».

«Бог особенно не любит, когда мы убиваем своих детей, когда дети, что находятся в утробе матери, они еще не задумали ничего, даже одного дыхания греховного. Будем беречь своих детей, не надо убивать их. Надо рожать детей, если Бог дает, то Он дает для того, чтобы они жили. Бог дал им жизнь и мы не имеем права забирать эту жизнь у них », - сказал Блаженнейший Митрополит Онуфрий в анонсе, опубликованном на странице телеканала в Фейсбук.

 

В предыдущем выпуске Митрополит Онуфрий рассказал, почему опасно осуждать людей.
ForUm

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